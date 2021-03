Caresanablot: "L'antenna telefonica sarà lontana dall'abitato"

Sorgerà a Caresanablot, nell’area di fronte all’ex Aiazzone, all’angolo con l’Ariotti Group, il palo dell’antenna della Iliad che così risulterà allontanato dall’area residenziale e in un luogo più consono a livello paesaggistico. L'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Italo Grosso fa il punto della situazione della vicenda Iliad tramite un comunicato.

"Desideriamo informare i cittadini su alcune particolari decisioni ed argomenti che riguardano la tutela della salute e del territorio. Precisiamo che l’Amministrazione comunale non ha alcun potere di interferire nella scelta del luogo di installazione di ripetitori telefonici, né ha il potere di stabilire il limite e la distanza a causa di norme che prevedono la possibilità di installare le antenne di comunicazione anche in aree densamente popolate, previa l’autorizzazione della locale Arpa. Detto questo, per doverosa informazione alla cittadinanza ripercorriamo le tappe che hanno portato alla definitiva collocazione del palo antenna, a seguito di una iniziale richiesta, già esecutiva da parte del gestore".

L’Amministrazione Grosso aggiunge: "A dicembre il Comune aveva ricevuto una richiesta di permesso per installare nella zona antistante al McDonald’s un palo alto circa 32 metri. Il sindaco ha comunicato il diniego della richiesta stante la posizione centrale nel paese, proponendo zone alternative decentrate e di proprietà comunale dove posare il palo antenna. Purtroppo la compagnia telefonica non ha accettato le proposte avanzate dall’Amministrazione e ha minacciato di impugnare il diniego al Tar in modo da poter ottenere l’autorizzazione per iniziare i lavori. Per chiarire la posizione del Comune è stato promosso un incontro con uno studio legale esperto in diritto amministrativo il quale ha confermato l’impossibilità di ricorrere al Tar viste le svariate sentenze avverse ai comuni ricorrenti in questa materia. Si profilava quindi l’impossibilità da parte degli organi comunali di bloccare l’esecuzione dei lavori e della conseguente posa del palo antenna a ridosso del McDonald’s di Caresanablot". La soluzione: "L’Amministrazione ha riconvocato i rappresentanti di Iliad nel tentativo di trovare una soluzione più idonea per il paese e non penalizzante dal punto di vista tecnico per il provider. E’ stata così individuata l’area di fronte all’ex Aiazzone, angolo Ariotti Group, quale miglior posizione per il palo antenna che risulta in questo modo allontanato dall’area residenziale ed in posizione più consona per la paesaggistica. In considerazione di quanto premesso e della completa impossibilità di bloccare l’opera prevista da Iliad, siamo certi di aver operato al meglio per il nostro paese e di aver conseguito un buon risultato".