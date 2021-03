Trino: "Il mistero dei divisori posati e scomparsi"

“Il mistero dei divisori posati e scomparsi”. Così Alessandro Demichelis, consigliere di minoranza del gruppo “Trino Futura”, etichetta una vicenda legata ai percorsi ciclabili sicuri.

E afferma: "Se fosse un romanzo giallo o un’inchiesta giornalistica dal titolo stravagante, sarebbe il titolo ideale, ma si tratta invece di una vicenda ben più concreta e a cui abbiamo potuto assistere nei giorni scorsi, al pari di tutti i trinesi. Lungo un buon tratto di via Montenero sono stati posati dei divisori metallici, con l’idea di suddividere fisicamente gli spazi della strada e definire una pista ciclabile. Oggetti che presentavano chiaramente due svantaggi: da una parte una forma e un’altezza che, in quel luogo, ci pare non contribuissero affatto alla sicurezza e, dall’altra, non portavano a una ripartizione degli spazi ottimale, fra strettoie verso la carreggiata e spazi molto ampi da condividere con i pedoni. Per fortuna sono subito scomparsi, ma resta ancora aperto come risolvere la gestione dei diversi fruitori di quella strada".

Demichelis aggiunge: "Sappiamo bene che si tratta di una parte del progetto delle ciclabili sicure, anche perché il progetto preliminare venne definito dalla precedente amministrazione (guidata da Alessandro Portinaro e di cui Demichelis era vice sindaco -ndr) e, grazie a quello, si arrivò alla vittoria del bando regionale che ha portato nelle casse comunali buona parte del finanziamento necessario. Ma proprio perché è un progetto molto importante per la città vorremmo che ci fosse la massima attenzione, sia nei dettagli progettuali che nella realizzazione".

Il consigliere conclude: "Questo progetto è anche alla base degli interventi migliorativi alla Cappelletta, che potrà tornare a nuovo splendore ma, anche qui, i lavori devono essere seguiti e realizzati con cura, altrimenti il rischio di sbagliare pendenze, non gestire bene l’allontanamento dell’acqua piovana e avere una segnaletica verticale posata in luoghi non ottimali, possono vanificare tutto lo sforzo profuso".