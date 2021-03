Tiramani in Parlamento: "Non più decisioni comunicate all'ultimo momento"

“Non più decisioni comunicate all’ultimo momento come accadeva con lo scorso Governo”. Questo l’appello dell’onorevole Paolo Tiramani, intervenuto oggi in Parlamento nel contesto della conversione del Decreto Legge del 14 gennaio. Il sindaco di Borgosesia, facendo riferimento alla Valsesia, ha chiesto al Governo Draghi di basare la propria azione su una visione univoca.

L’intervento del deputato valsesiano si è aperto con riferimento alla Giornata Internazionale dei diritti della donna, per poi passare ad una spiegazione politica sulla partecipazione della Lega al Governo Draghi: “Il mio movimento al Senato aveva presentato diversi emendamenti a questo Decreto Legge, poi gli eventi hanno modificato il quadro: abbiamo scelto di entrare nell’attuale Governo per poter imprimere una svolta operativa, ed oggi ritiriamo alla Camera questi emendamenti perché la nuova situazione ha visto modifiche e cambi di passo indispensabili per tutelare i cittadini”. A tal proposito, Tiramani ha ricordato: “Il mio territorio, la Valsesia, è stato profondamente penalizzato nel corso di questa pandemia: aperture annunciate e poi chiusure dell’ultimo minuto hanno messo a dura prova le aziende turistiche del comparto neve, vessate da lunghi mesi di inattività. Quella modalità operativa, che ha caratterizzato il Governo Conte in più occasioni, è stata deleteria per il Paese e la Lega è entrata nel Governo Draghi perché venga definitivamente superata”. Tiramani ha chiesto dunque al Governo che ora si avanzi con una visione strategica efficiente ed efficace: “E’ importante per uscire al più presto da questo incubo che si proceda a vaccinare un elevato numero di persone in tempi stretti – ha concluso - e che si diano risposte concrete ai cittadini in tema di lavoro”.