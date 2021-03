Rinviate le elezioni per la Provincia di Vercelli

Le elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale, inizialmente in programma per il 21 marzo, sono state ufficialmente rimandate a data da destinarsi.

Il provvedimento era atteso dopo il rinvio, da parte del governo, delle votazioni amministrative (che nel Vercellese avrebbero riguardato anche i Comuni di Santhià e Gattinara) a causa dell'emergenza Coronavirus; le comunali sono state spostate dalla primavera al prossimo autunno, in un giorno che sarà individuato tra settembre e ottobre. Contestualmente quindi anche la Provincia di Vercelli ha provveduto a far slittare la tornata per il Consiglio, legate proprio alle amministrative in quanto da svolgersi con suffragio ristretto.

Le elezioni per il rinnovo dell’amministrazione provinciale infatti coinvolgeranno solo i sindaci e i consiglieri dei centri del territorio (in tutto 917 persone per 83 municipi). Tranne la figura del presidente, ricoperta da Eraldo Botta dall’autunno del 2019, tutti i nomi dell’attuale Consiglio potrebbero cambiare. Per le Province con meno di 300.000 abitanti, come Vercelli, i consiglieri sono dieci.