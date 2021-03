Moncrivello: addio a Giorgio Roggero, imprenditore vicino al volontariato

Cigliano, Moncrivello: il Coronavirus avanza, anche se a velocità ancora non preoccupanti. Entrambi i paesi piangono l'imprenditore Giorgio Roggero.

Se paragonato ad alcuni centri vicini, il quadro dei contagi è tutto sommato buono. Oggi, lunedì 8 marzo, i contagiati ciglianesi sono 27, dieci in più rispetto a una settimana fa. Come succede ormai dallo scorso autunno, ad essere colpiti sono adulti e giovani. "L'età massima è di 55 anni" riferisce il sindaco Diego Marchetti. Questo dato è per certi versi incoraggiante, ma indica che il virus continua a circolare all'interno delle famiglie. "Dunque è molto difficile da controllare - sottolinea il primo cittadino - D'altro canto ieri ho visto in paese alcuni gruppi di giovani senza mascherina, che chiacchieravano a distanza ravvicinata". Proprio gli adolescenti, afferma Marchetti, sono tra le categorie più colpite. "Invito tutti a fare più attenzione: finché si manterranno questi comportamenti non usciremo dall'emergenza".

"Attenzione" è la parola utilizzata anche da Massimo Pissinis, sindaco di Moncrivello. In paese i contagi sono 5, in aumento di un paio di unità rispetto alla settimana scorsa. "Nella nostra Regione purtroppo si registra un aumento dei ricoveri in ospedale e in terapia intensiva che dobbiamo contrastare" ricorda tuttavia il primo cittadino.

Proprio a causa delle complicanze dell'infezione da Covid-19 è morto Giorgio Roggero, titolare del grande centro di bricolage al confine tra Cigliano e Moncrivello. Aveva 70 anni ed era conosciuto non solo per la sua capacità imprenditoriale ma anche per il sostegno fornito a diverse associazioni della zona. Tra queste le Pro Loco di Cigliano e Moncrivello, il gattile di Borgo d'Ale e il Gruppo Alpini ciglianese, che lo hanno ricordato con messaggi di cordoglio e ringraziamento. Come indicato nel manifesto funebre, in luogo dei fiori si invita a lasciare un'offerta alla Vapc di Cigliano.