La sede degli Alpini sarà centro vaccinale

Santhià, Covid-19: la sede del Gruppo alpini sarà centro vaccinale. Si è svolto nei giorni scorsi il sopralluogo alla struttura a cura dell'amministrazione Comunale, del Sisp dell'Asl Vercelli, della Protezione Civile per l'organizzazione della logistica, della Polizia locale che dovrà gestire la viabilità e di un rappresentante dei medici di famiglia e l'esito della verifica è risultato favorevole.

Il Gruppo alpini e i volontari della Protezione civile si sono messi a disposizione come volontari per aiutare le persone ad accedere alla fase vaccinale senza problematiche. Il Gruppo volontari del soccorso di Santhià si è invece reso disponibile per allestire una postazione mobile sempre presente durante i giorni e gli orari delle vaccinazioni.

La nuova sede vaccinale potrebbe già essere attivata dal 15 marzo.

"Ho concordato con il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Asl Vercelli che chi si è già sottoposto alla prima dose di vaccino al Presidio sanitario effettui anche il richiamo nello stesso luogo, mentre per tutti gli altri, la vaccinazione potrà essere effettuata nella nuova sede che stiamo predisponendo - spiega il sindaco Angelo Cappuccio -. L'Amministrazione comunale sosterrà le spese delle utenze del nuovo centro, quelle relative a una linea internet per poter facilitare le fasi amministrative, e per alcune mini tensostrutture idonee per creare le giuste condizioni logistiche".