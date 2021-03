Caresana: dopo alcune guarigioni certificate restano due i positivi

Caresana, Coronavirus: alcune guarigioni certificate fanno scendere il numero dei positivi a 2 casi. Di cui uno ricoverato in ospedale, in terapia subintensiva. Nell'ultimo mese, dopo oltre due a quota zero, in paese si è tornati a parlare di contagi, con relative esortazioni del sindaco Claudio Tambornino ad adottare comportamenti rispettosi delle prescrizioni.

Invito alla prudenza e al rispetto che Tambornino continua a ribadire: "Scende a due il numero dei positivi: auguriamo loro di rimettersi il prima possibile. Per noi resta imprescindibile l'uso di mascherina, del distanziamento, l'igienizzazione della mani e i vaccini per tutti. Questo per tornare presto alla normalità".