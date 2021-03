Asfaltatura rotonda, lavori prorogati: la viabilità resta modificata

Santhià: i lavori di asfaltatura nei pressi della nuova rotonda sono stati ulteriormente prorogati. Fino a venerdì 12 marzo l'incrocio tra piazza Aldo Moro e le vie Colombo e Matteotti rimarrà interdetto ai pullman dell'Atap, che effettueranno le stesse variazioni della settimana scorsa.

Ad essere coinvolte sono sempre le corse di quattro linee di trasporto pubblico: la 56 (Vercelli - San Germano - Cavaglià), la 67 (Santhià - Cavaglià - Saluggia), la 68 (Santhià - Cigliano - Livorno Ferraris) e la 95 (Trino - Crescentino - Verrone - Massazza).

Le modifiche al percorso sono previste durante l'orario di lavoro, cioè dalle 8,30 alle 18,30. I bus in arrivo da Cavaglià devieranno da corso Sant'Ignazio lungo le vie Raffaello Sanzio, Cristoforo Colombo e Matteotti. Quelli provenienti dalla direzione opposta imboccheranno invece via Gramsci per immettersi in piazza Vittorio Veneto e corso Sant'Ignazio. Infine, i mezzi che da Tronzano dovranno raggiungere la stazione ferroviaria lasceranno corso II Giugno per proseguire sulle vie Ferraris, Cavour e Matteotti.