Ad Alice Castello contagi in continuo aumento

Coronavirus: i contagi continuano ad aumentare ad Alice Castello. Più stabile invece la situazione a Borgo d'Ale, dove tuttavia è morta una persona risultata positiva.

Non va al galoppo, come si è temuto, però cammina veloce. Tre settimane fa il virus era sul punto di sparire da Alice Castello, invece 8 giorni fa aveva contagiato 20 persone e ora altre 15, per un totale di 35. Il campanello di allarme era suonato con la scoperta della positività di un bambino che frequenta la scuola dell'infanzia. Ora il plesso, così come tutti quelli del vercellese, è chiuso sulla base delle nuove regole anti-contagio. "Per il nostro Comune, occorre essere sinceri, non è una misura così fuori luogo, vista anche la presenza della variante inglese fra i contagiati" affermava pochi giorni fa il sindaco Luigi Bondonno. A smorzare la preoccupazione c'è il dato relativamente basso di casi più gravi. "Le persone in ospedale sono tre" ha affermato il primo cittadino nell'ultimo aggiornamento.

A Borgo d'Ale, invece, i contagi sono rimasti praticamente fermi. Nell'ultima settimana il conteggio è passato da 14 a 16, come riporta l'ultimo aggiornamento. "A malincuore registriamo un decesso" precisa però il sindaco Pier Mauro Andorno.