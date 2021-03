Trino, distribuzione dei sacchetti per la differenziata

Inizierà martedì prossimo, 9 marzo, la distribuzione dei sacchetti per la raccolta differenziata. L’appuntamento è al mercato coperto di piazza Comazzi dove saranno distribuiti i sacchetti per la raccolta dell’organico, della plastica e dell’indifferenziato per le attività commerciali e le utenze domestiche. Da martedì 9 marzo a sabato 13 marzo la distribuzione verrà effettuata dalle 9 alle 16.

I sacchetti per la raccolta di pannolini e pannoloni (viola) e deiezioni di animali domestici (verdi) sono già in distribuzione all’ufficio della Polizia municipale.

L’amministrazione comunale raccomanda a tutti coloro che si recheranno a ritirare i sacchetti, di indossare la mascherina e di evitare assembramenti.

Rispetto alla distribuzione 2020 non è cambiato nulla a livello numerico. I sacchetti rossi dell’indifferenziato potranno essere scelti tra 15 e 25 litri di capienza: quelli da 15 litri sono 25 per un nucleo di una persona, 41 per due persone, 51 per tre, 58 per quattro, 72 per cinque, 84 per sei o più persone; i rossi da 25 litri sono 15 per il nucleo da una persona, 21 per due, 31 per tre, 35 per quattro, 43 per cinque, 50 per sei o più persone. Ogni famiglia potrà richiedere tre sacchetti gratuiti da 60 litri. Chi terminasse la fornitura nel corso dell’anno, potrà acquistare altri sacchetti da 15 litri a 25 centesimi l'uno, da 25 litri a 40 centesimi l'uno, da 60 litri a un euro ciascuno.

Per le utenze non domestiche i sacchi rossi sono da 60 e 110 litri: quelli aggiuntivi a 7 centesimi l'uno da 60 litri e 9 centesimi l'uno da 110 litri. Gratuiti quelli aggiuntivi per utenze riconducibili al terzo settore o no profit.

I sacchetti verdi da 25 litri per lettiere e traverse animali sono in due rotoli da 26 ciascuno, per un totale di 52 sacchetti. Quelli aggiuntivi sono a 3 centesimi l'uno. Gratuiti i sacchi viola da 60 litri per pannolini, pannoloni e sacche delle flebo, così come quelli per la plastica e organico.