Roccapietra avrà un capannone per il ricovero degli automezzi

Questa mattina presso la sede dell'Associazione Nazionale Alpini Sezione Valsesiana di Roccapietra, è stato consegnato il contributo di Fondazione Valsesia Onlus per la realizzazione del basamento della tensostruttura per il ricovero dei mezzi e delle attrezzature del Coordinamento Territoriale della Protezione Civile di Vercelli.

Un impegno, economico e di impatto concreto sul territorio, che l’A.N.A. Valsesiana ha deciso di portare avanti per poter garantire una maggior efficacia nella necessità, assicurandosi la tempestività di intervento grazie alla disponibilità di mezzi in loco.

Nella sede di Roccapietra sarà realizzato un capannone di 25x15 m2 per un’altezza complessiva di 8 m, su un basamento stabile, per il ricovero degli automezzi e delle attrezzature per le emergenze; in questo modo i mezzi saranno a disposizione in tempo reale in caso di necessità senza doverli recuperare dalla sede centrale di Vercelli.