Crescentino, cascata di fiori per l'8 marzo

Festa della donne: fiori e colori a Crescentino.

Sarà un 8 marzo sottotono vista l’emergenza sanitaria in corso ma non mancherà un tocco di colore, come spiega l’assessore alla cultura, politica sociale e gentilezza Antonella Dassano: "Per dare risalto all'8 marzo e per rinnovare la nostra solidarietà a tutte le donne, in particolare in questo periodo a quelle in sofferenza per diversi motivi, abbiamo pensato, noi donne dell'amministrazione comunale, di decorare con cascate di fiori gentilmente confezionati da Daniela Tavano, Orsolina Zanero, Sabrina Gallea, il balcone del Municipio. Le donne, tutte, sentono il bisogno di fare rete e basta un input per creare una catena e rafforzare i legami".