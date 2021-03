Ufficiale: elezioni amministrative rinviate in autunno

Le elezioni amministrative in programma in primavera sono state rinviate all'autunno.

La decisione è stata presa ufficialmente dal governo nel Consiglio dei ministri di ieri, giovedì 4 marzo, con l'approvazione di un apposito decreto legge. La nuova data sarà individuata nel periodo compreso tra il 15 settembre e il 15 ottobre. La scelta è stata dettata dall'emergenza Coronavirus, per evitare assembramenti sia alle urne che in occasione degli incontri elettorali.

In provincia di Vercelli si sarebbe dovuto votare, tra gli altri, nei Comuni di Santhià e Gattinara. Conseguentemente, dovrebbero slittare anche le elezioni del nuovo Consiglio provinciale vercellese, in calendario il 21 marzo, per le quali si esprimerebbero solo gli amministratori locali secondo il suffragio ristretto.