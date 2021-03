Scuole: a Trino aperte elementari e prima media, a Fontanetto chiusura totale

"A Trino e Palazzolo le scuole materne, elementari e fino alla prima media rimarranno in presenza, perché facenti parte del distretto sanitario dell'Asl di Alessandria dove la situazione del contagio è ancora contenuta e sotto controllo. Saranno quindi sospese le attività in presenza delle classi seconde e terze medie oltre che degli istituti superiori, come in tutto il resto del Piemonte". A confermarlo è il sindaco di Trino, Daniele Pane, che annuncia l'apertura degli istituti dopo un colloquio avuto con il presidente della Provincia Eraldo Botta.

Come già anticipato questa mattina (leggi qui), Botta precisa: "I dati vengono analizzati dalla Regione sulla base dei due vecchi distretti sanitari della Provincia di Vercelli - precisa Botta - che vedono il distretto della Valsesia con il parametro dei 250 contagi su 100 mila abitanti a 221, mentre il parametro di raddoppio a 1,8, quindi da lunedì le scuole in Valsesia rimangono aperte sino alla prima media , mentre dalla seconda media in poi tutte le scuole del Piemonte saranno in didattica a distanza al 100%. Sul distretto sanitario del basso vercellese - prosegue - il parametro dei 250 contagi su 100 mila abitanti è a 276 e il parametro di raddoppio a 2,2 quindi si interviene con la chiusura di tutte le scuole a eccezione di nidi e micro nidi ( fascia 0/3 anni)".

Escluse dai distretti sono Trino e Palazzolo che appartengono al distretto di Alessandria e che quindi avranno gli istituti inferiori aperti, mentre Lamporo, Saluggia, Fontanetto e Crescentino, che fanno parte del distretto di Torino4, hanno le scuole chiuse”.