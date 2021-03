Santhià: in continuo aumento i contagi, ora sono 62 i positivi

Santhià: salgono a 62 i cittadini positivi al Coronavirus. Di questi tre sono attualmente ricoverati in ospedale. A comunicarlo sulla sua pagina social è il sindaco Angelo Cappuccio.

Sempre ad oggi, sono 2704 i santhiatesi che hanno effettuato almeno un tampone dall’inizio della pandemia. Da venerdì 26 febbraio a Santhià, nei locali del Presidio sanitario, è iniziata la vaccinazione per gli ultraottantenne che hanno aderito alla campagna: per la giornata di oggi, venerdì 5, e poi domenica 7 marzo, sono inoltre previste vaccinazioni per tutto l’arco della giornata.