Sale a 300 euro il bonus per i nuovi nati

Borgo d'Ale: non è per i monopattini, né tantomeno per le vacanze. Il bonus rilanciato dal Comune pochi giorni fa è quello per i nuovi nati borgodalesi, che in questo anno segnato dal Coronavirus riceveranno 300 euro spendibili nei negozi del paese.

Il contributo in realtà è attivo dal 2016, da quando cioè l'amministrazione ha deciso di offrire un aiuto alle famiglie che decidono di ampliarsi. Ma fino all'anno scorso l'importo ammontava a 200 euro. "Il maggiore stanziamento è legato al difficile periodo che si sta attraversando" spiega quindi il sindaco Pier Mauro Andorno.

A rimanere invariata è la modalità per usufruire del contributo. Tutti i genitori con figli nati nel 2021, indipendentemente dal loro reddito, potranno presentare la domanda attraverso un modulo prestampato disponibile in municipio. A quel punto il "bonus bebè" sarà erogato sotto forma di buoni spesa da utilizzare per prodotti destinati ai neonati e alle puerpere. «Gli acquisti andranno effettuati nella farmacia e negli altri negozi del paese» precisano dall'amministrazione.