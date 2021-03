"Le nostre sedi sono a disposizione per la campagna vaccinale"

“Confermiamo quanto annunciato dal nostro presidente nazionale e diamo la nostra disponibilità a mettere a disposizione le nostri sedi per sostenere la campagna vaccinale del Covid-19 in atto, insieme ai medici del lavoro con i quali collaboriamo”.

Lo afferma il direttore Cna (Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa) Piemonte Nord Marco Pasquino, in seguito all’incontro del presidente nazionale Cna Daniele Vaccarino con il Ministro del Lavoro Andrea Orlando, della Salute Roberto Speranza e il Commissario per l’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo.

“La nostra presenza capillare sul territorio – prosegue Pasquino - in sedi dove sono applicati rigidamente i protocolli sanitari sottoscritti dalle parti sociali, ci consente di contribuire, se necessario, ad accelerare la campagna di vaccinazione nel mondo del lavoro. Siamo pronti, anche in questo caso, a fare la nostra parte, in base alle indicazioni della Regione e delle autorità sanitarie”.