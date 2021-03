Contributo per una tensostruttura per i mezzi di Protezione civile

Varallo: Fondazione Valsesia destina un contributo alla sezione valsesiana degli Alpini. La cerimonia è prevista alle 10,30 di domani, sabato 6 marzo, nella sede di frazione Roccapietra.

La somma servirà a costruire una tensostruttura che ospiterà i mezzi di soccorso della Protezione civile. Grazie a essa, in caso di calamità, la Valsesia, non dovrà più attendere l'arrivo della colonna da Vercelli. "Un enorme vantaggio di tempo" sottolinea Laura Cerra, presidente della Fondazione che ha stanziato il contributo per realizzare il basamento del nuovo deposito.

L'iniziativa dà seguito al progetto avviato dopo l'alluvione dello scorso autunno, quando l'ente valsesiano ha iniziato a sostenere i volontari che difendono il territorio da incendi e calamità naturali. Tra questi ci sono appunto i membri della Protezione civile della Valsesia e della Valsessera. "Il primo passo è consistito nella donazione alle locali squadre dell'Antincendi boschivi di un contributo di Reale Mutua Foundation e della Fondazione Valsesia. Lo scopo era quello di integrare la dotazione dei mezzi di soccorso - spiega la presidente Cerra - Il prossimo capitolo sarà invece quello che si concretizzerà domani al fianco dei nostri Alpini".