Asfaltatura, viabilità modificata anche lunedì 8 marzo

Santhià: i lavori di asfaltatura nei pressi della nuova rotonda proseguiranno ancora lunedì 8 marzo. L'incrocio tra piazza Aldo Moro e le vie Colombo e Matteotti rimarrà dunque interdetto ai pullman dell'Atap, che effettueranno le stesse variazioni della settimana scorsa.

Il rinvio della fine dei lavori ha fatto slittare anche il ripristino della normale viabilità. Ad essere coinvolte sono sempre le corse di quattro linee di trasporto pubblico: la 56 (Vercelli - San Germano - Cavaglià), la 67 (Santhià - Cavaglià - Saluggia), la 68 (Santhià - Cigliano - Livorno Ferraris) e la 95 (Trino - Crescentino - Verrone - Massazza).

Le modifiche al percorso sono previste in occasione dei lavori, cioè dalle 8,30 alle 18,30. I bus in arrivo da Cavaglià devieranno da corso Sant'Ignazio lungo le vie Raffaello Sanzio, Cristoforo Colombo e Matteotti. Quelli provenienti dalla direzione opposta imboccheranno invece via Gramsci per immettersi in piazza Vittorio Veneto e corso Sant'Ignazio. Infine, i mezzi che da Tronzano dovranno raggiungere la stazione ferroviaria lasceranno corso II Giugno per proseguire sulle vie Ferraris, Cavour e Matteotti.