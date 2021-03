Robella di Trino: in cantiere i lavori alle ex elementari

Proseguono i cantieri in città, tra questi i lavori alle ex scuole elementari di Robella e quelli della nuova sede del Centro operativo misto.

"La ristrutturazione dei locali della sede dell’associazione Amici Robellesi prevede diverse fasi, a partire dai locali al piano terra dove sono in corso la maggior parte degli interventi - spiega il sindaco Daniele Pane - Nell'edificio è stato ricavato un bagno, con servizi maschili e femminili e un servizio per i disabili oltre a un locale doccia, opportunamente disimpegnati, e un locale cucina, utilizzando materiale il più possibile simile all’esistente. Verrà scrostato e ripristinato l’intonaco dove è deteriorato ed i locali verranno ritinteggiati. La scala interna verrà anch’essa risanata, verranno puliti i gradini in pietra e le solette. Le porte interne e la porta-finestra sul balcone al primo piano verranno restaurate e ritinteggiate come anche il portoncino dell’ingresso. Il vecchio locale bagno presente nel cortile retrostante verrà demolito ed il cortile verrà in parte pavimentato in autobloccanti ed in parte coltivato a prato. Il sottotetto verrà isolato a pavimento, le due griglie esistenti saranno chiuse dall’interno mediante serramenti in alluminio vetrati, con apertura a vasistas, non visibile all’esterno. L’impianto elettrico verrà adeguato nei locali a piano terra e lungo la scala, e l’impianto fognario esterno sarà rifatto perché è obsoleto". I tempi: "Si stima che queste lavorazioni possano terminare entro l’estate. Nel corso del 2021 verrà finanziato il secondo lotto dei lavori che prevedono la ristrutturazione della facciata dell’edificio, cortile compreso".

Pane parla infine del Centro operativo misto: "La sede del Com sarà il luogo più importante per la direzione di tutti gli eventi straordinari di criticità o allarme. Qui, insieme alla Protezione Civile, i Vigili del Fuoco e le autorità preposte, sarà possibile operare per la sicurezza della cittadinanza. Negli ex magazzini comunali sono in corso le ultime finiture per la chiusura del primo lotto e la predisposizione degli impianti previsti nel secondo lotto che sarà avviato durante l'anno e prevede la realizzazione degli impianti tecnologici ed il completamento delle finiture interne ed esterne. Il progetto, iniziato il novembre scorso, oltre alla realizzazione del Com prevede anche l'ampliamento della Protezione Civile e il completamento del piazzale esterno in via della Repubblica, per un importo complessivo di 120.000 euro".