Via Cairoli isola pedonale nel fine settimana

Borgosesia: sciolta la riserva sulla viabilità in via Cairoli. La Giunta ha deciso che dal lunedì al venerdì la strada sarà aperta al traffico veicolare, mentre nel fine settimana resterà appannaggio dei pedoni, in modo che possa diventare un’area di passeggio per le famiglie e di aggregazione per tutti i borgosesiani.

"Avviamo un periodo di sperimentazione con l’isola pedonale nel weekend – spiega l’assessore alla viabilità Fabrizio Bonaccio – andremo avanti in questo modo per tutta la primavera, a giugno poi valuteremo e prenderemo le decisioni definitive: nel frattempo mi auguro di vedere famiglie a passeggio e gente che si ferma a guardare le vetrine".

Dunque da lunedì 8 marzo le auto potranno tornare a percorrere via Cairoli, ma dalla mezzanotte del venerdì la via sarà off-limits per i veicoli, e diventerà il paradiso del passeggio.

"Tutti insieme possiamo e dobbiamo imprimere un nuovo inizio alla vita sociale ed all’economia della nostra città – aggiunge il sindaco Paolo Tiramani – quest’area rinnovata sarà il simbolo di questa rinascita, che mi auguro inizi quanto prima".