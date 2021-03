Trino: "Troppi rifiuti abbandonati, è ora di smetterla"

Televisori abbandonati, immondizia di casa inserita nei bidoni stradali. La maleducazione di alcuni persevera e l’assessore Alberto Mocca torna ad invitare tutti ad essere corretti e non lasciare più in giro i rifiuti.

"Ho accompagnato gli addetti della Cooperativa Orso Blu in un sopralluogo verso il Parco delle Donne, Pobietto e gli argini -spiega Mocca - Sono stati effettuati dei piccoli recuperi di rifiuti come due televisori rinvenuti in fondo a viale della Rimembranza andando verso il fiume, oltre ad una serie di sacchetti della spazzatura lungo l’argine e verso il Parco delle Donne. I maleducati non si smentiscono mai. Nel resto del giro effettuato ieri mattina, abbiamo rinvenuto alcuni sacchetti dei rifiuti di casa inseriti in un bidone stradale di via Monte Grappa, andando così ad ostruirlo, facendolo sembrare pieno, mentre in realtà era ostruito nella parte iniziale da questi sacchetti. C’era pure una bottiglia di vetro dell’olio che si utilizza in cucina: è così semplice inserirla nel proprio bidoncino per la raccolta del vetro porta a porta. Questi rinvenimenti ci fanno capire come, purtroppo, c’è ancora gente che commette questi atti senza senso".

L’assessore aggiunge: "Con questi gesti, poche persone che fanno cose sbagliate, vanno ad intasare i bidoni stradali e a crearci problemi. La mia vuol essere una tirata d’orecchi a chi si comporta male, è ora di smetterla di comportarsi in questo modo. La stragrande maggioranza dei trinesi svolge bene la raccolta differenziata, ma si può ancora migliorare, a partire da queste cose che non vanno fatte".