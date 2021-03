Obiettivi raggiunti, premi da 3.500 euro ai dipendenti

Premio da 3.500 euro per i dipendenti di Gattinara e Torino, 2.500 euro per quelli di Pozzilli e del centro direzionale di Torino. Così il gruppo Lavazza eroga, per il 2020, il riconoscimento per obiettivi più alto della sua storia.

Come si legge nella nota Ansa, Enrico Contini, Chief Human Resources Officer di Lavazza, spiega che tale premio riconosce gli obiettivi raggiunti e lo straordinario lavoro delle persone che hanno garantito con continuità, anche in un anno segnato dall'emergenza sanitaria, la produzione, la qualità e la disponibilità dei prodotti.

Il riconoscimento si aggiunge ai bonus di 500 euro già erogati nei mesi di marzo e aprile 2020 per il lavoro svolto in presenza durante il periodo più critico del Covid-19. I lavoratori potranno scegliere se ricevere il premio in denaro o usufruire, per lo stesso importo, di servizi Welfare per loro e per le loro famiglie, in questo caso l’azienda riconosce un ulteriore bonus del 10%.