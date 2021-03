Motta de' Conti, primo Comune ad aderire in provincia di Vercelli

Il primo giorno di primavera, in occasione della Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati, il Comune di Motta de' Conti accoglierà e festeggerà Elena Patrucco, l'unica bimba nata nel 2020. Il 21 marzo sarà un giorno simbolicamente e concretamente importante per l’accoglienza dei nuovi nati nelle comunità locali. Infatti nell’ambito del progetto nazionale di Costruiamo Gentilezza che ha come obiettivo accrescere il benessere delle comunità mettendo al centro i bambini, tale data è stata scelta per festeggiare la Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati. Un progetto nazionale coordinato dall'associazione Cor et Amor.

Quello di Motta de’ Conti, su iniziativa del sindaco Emanuela Quirci e proposta dell’assessore alla Gentilezza Cristina Ferraris, vicesindaco, è stato il primo Comune della provincia di Vercelli ad aderire. Gli stessi Amministratori comunali riconoscono con le loro parole l’importanza di questa giornata: "Accoglienza, apertura, far entrare nella nuova comunità, voglia di conoscere il nuovo nato rappresenta 'la rinascita, la vita' soprattutto in questo particolare momento storico-sociale che stiamo vivendo é simbolo di speranza per il futuro".

Per tale occasione, come buona pratica di gentilezza verso l’unico nuovo nato nel 2020 e la sua famiglia "Verrà donato un attestato/pergamena a ricordo della giornata con una 'goccia viola', goccia simbolo di purezza, innocenza.. e simbolo della natura viva e creatrice, viola per ricordare il colore che identifica la gentilezza. Sarà consegnata anche una chiave, sempre viola, che simboleggia il benvenuto per il nuovo ingresso nella comunità mottese".

Non solo. In occasione della cerimonia l'Amministrazione comunale consegnerà anche il Bonus Bebè, una tradizione consolidata, del valore di 300 euro.