Fontanetto teatro di una fiction Rai

Zero tolleranza zero verso chi transita in auto in via Viotti e a chi butta i mozziconi di sigaretta a terra. Questo ha annunciato, nella seduta consiliare della scorsa settimana il sindaco Claudia Demarchi prima dell’approvazione della convenzione tra i Comuni di Prarolo, Rive, Palazzolo e Fontanetto per la gestione del servizio di polizia locale. Il vigile, Raffaele Evangelista, già attivo in paese dallo scorso mese per quattro ore settimanali, sarà, appena siglato il documento, presente per un totale di dieci ore a settimana in giorni da concordare. Si spera che il controllo sia esteso anche a chi non raccoglie gli escrementi del proprio cane. Confermata al quattro per mille l’aliquota per l’addizionale comunale all’Irpef per l’anno in corso, così come sono state confermate le aliquote per l’applicazione dell’IMU fissate al dieci per mille per le seconde case e al nove per mille per i terreni agricoli. Esente dall’imposta l’abitazione principale. Individuate e approvate, inoltre, le tariffe per i servizi a domanda individuale. Unica variazione rispetto al passato è il costo orario per l’uso della palestra, che da quindici euro diminuisce a dieci per le società che organizzano corsi per ragazzi. Scaduta nel mese di dicembre la convenzione per la gestione del campo sportivo affidata alla società calcistica “Warriors 84”. “A breve - ha relazionato il sindaco - sarà pubblicato un avviso di manifestazione d’interesse per la selezione del nuovo gestore”. Ancora il sindaco ha anticipato l’avvio dei lavori per la realizzazione del campo di calcetto nell’area dell’ex bocciodromo con successiva posa di reti e illuminazione. “Relativamente alla legge regionale n. 18/1984 ci è stato concesso - ha continuato Demarchi - un ulteriore contributo che permetterà di terminare l’intervento del viale antistante la piazza Garibaldi con consolidamento delle sponde della roggia Chiusa”. La seduta si è conclusa con Renata Avvenengo Ducca, consigliera di minoranza, nonché presidente della Pro Loco, con l’annuncio che nel prossimo mese di maggio, Fontanetto Po sarà protagonista di una fiction Rai. I primi sopralluoghi sono già stati fatti e i posti visitati sono stati ritenuti idonei. I ciak interesseranno via Viotti e piazza San Rocco per una storia ambientata negli anni Sessanta. Protagonista Serena Rossi.