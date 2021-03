Fobello e Rossa: lavori sulle strade provinciali

Approvati i progetti definitivi sui lavori in programma sulla Sp9 nel Comune di Fobello, in località Para e Sp81 nel Comune di Rossa, in località Cà Bianchi.

I decreti sono stati firmati dal presidente della Provincia Eraldo Botta: le due opere sono inquadrate in un più ampio programma di prevenzione e messa in sicurezza della rete viabile provinciale che vede questi tra i due principali nodi critici. In località Para l’intervento prevede la messa in sicurezza del lato della carreggiata verso il monte su cui grava un potenziale pericolo di frana, con la posa di reti armate a sostegno del materiale roccioso presente. In località Cà Bianchi invece si procederà al consolidamento del muraglione di valle con un rinforzo al piede tramite la realizzazione di una nuova struttura ad integrazione dell’esistente. I due interventi, che insieme ammontano a mezzo milione di euro, verranno finanziati con Fondi Fsc-difesa del suolo della programmazione 2014-2020.

“Un segnale importante - commenta il presidente Eraldo Botta - La Provincia non solo è impegnata a risolvere con rapidità le criticità aperte, ma lo è anche per prevenirne di nuove, mettendo al centro la sicurezza dei cittadini. Ottenute le autorizzazioni necessarie dagli Enti competenti si procederà all’approvazione del progetto esecutivo e, con l’affidamento dei lavori nell’ambito dell’accordo quadro esistente, i lavori partiranno nel corso del prossimo autunno”.