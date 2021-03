Contagi in continuo aumento, ora sono 54 i positivi

Santhià: aumentano in maniera esponenziale i contagi, sale infatti a 54 il numero dei positivi al Coronavirus. Tre sono i cittadini ricoverati in ospedale. Il numero di positivi, anche se in continua crescita nelle ultime due settimane, resta comunque nella media se confrontato con quelli di altri Comuni piemontesi.

Sono 2666 i santhiatesi che hanno effettuato almeno un tampone dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Diciotto i deceduti positivi al Covid-19 dall'inizio della pandemia.

Le scuole, di ogni ordine e grado, risultano aperte, ma ci sono tre classi, una alla primaria, una alle medie e una alle superiori, all'Itis e un intero istituto scolastico in quarantena su disposizione del Sisp dell'Asl Vercelli.