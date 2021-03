Buoni spesa per le famiglie in difficoltà economica

Borgosesia: aiuti pubblici per le famiglie in difficoltà. Consultando la home page del Comune di Borgosesia si possono trovare tutti i moduli da compilare per richiedere sostegno in questo momento difficile: i buoni spesa, che possono essere richiesti fino al 5 marzo.

Per richiedere i buoni spesa basta scaricare il modulo dal sito del Comune, o ritirarlo all’ingresso principale del palazzo municipale. Gli aiuti sono suddivisi per fasce di reddito, come evidenziato nella locandina. Chi abbia bisogno di ulteriori informazioni, può rivolgersi al numero 335 1095993, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.

Il modulo scaricato e compilato può essere consegnato a mano o inviato via email all’indirizzo [email protected] non dimenticando di aggiungere i documenti richiesti (documento di identità e lista dei movimenti di ogni conto corrente/deposito, intestato a ciascun componente del nucleo familiare, relativo al mese di gennaio e febbraio 2021, oltre al saldo di ciascun conto al 19 febbraio 2021).

I criteri di accesso ai buoni spesa sono fissati a livello nazionale: "Siamo alla terza fase di aiuti – dice il sindaco Paolo Tiramani – frutto ancora della sinergia tra Governo e Comune per sostenere le fasce più colpite dall’emergenza sanitaria: tutto si svolge in modo molto discreto, chi ha bisogno di aiuto può compilare i moduli e spedirli on line. Basta fornire i dati richiesti e, se si hanno i requisiti, si ottiene l’aiuto di cui si ha bisogno".