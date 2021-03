Grande Fratello Vip: il vincitore Tommaso Zorzi già premiato a Crova

Crova: il neo vincitore del Grande Fratello Vip è passato da qui. Tommaso Zorzi aveva vinto nel 2012 il primo premio del Concorso letterario, nella sezione riservata alle scuole superiori.

Non è la prima volta che nell'albo d'oro del Concorso "Pagine di territorio. Storie di uomini e paesi" si scoprono nomi noti. Qualcuno già lo era al momento della partecipazione, tanti altri invece hanno fatto strada successivamente. Quest'ultimo è senza dubbio il caso di Zorzi, milanese classe 1995, che poche ore fa è stato decretato vincitore del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Quando si era aggiudicato il primo premio a Crova aveva appena 17 anni e frequentava l'International School of Milan. Come si legge nella sua biografia, successivamente si sarebbe trasferito a Londra per studiare Economia e Business Management. L'invito al Grande Fratello Vip è frutto della sua partecipazione ad altri programmi tv e del suo essere influencer (solo sul social Instagram conta un milione e mezzo di seguaci).

"Quella del Concorso è stata una storia meravigliosa" commenta Carla Camoriano, ex sindaco di Crova e organizzatrice dell'iniziativa durata dieci anni. Nel 2012 era stata lei stessa a inviare decine di lettere alle scuole (tra cui appunto quella di Milano in cui studiava Zorzi) per invitarle a partecipare al concorso. "Dall'anno successivo era stato aperto un sito su cui si potevano caricare le informazioni. Ma fino a quel momento non c'erano altri modi per farsi conoscere" ricorda Camoriano. Il futuro vincitore del Grande Fratello si era aggiudicato il premio con il racconto 'Imbarcazioni da pesca F.lli Biondillo'. A premiarlo era stato Paolo Tiramani, deputato e attuale sindaco di Borgosesia che tra i primi ha rilanciato la foto di allora.