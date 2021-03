Castello 'poligioco' per l'asilo nido, altalena all'area San Bernardo

Gattinara: due nuovi giochi per i bambini. Nei giorni scorsi sono stati installati un’altalena a dondolo nell’area svago San Bernardo e un poligioco nel giardino dell’asilo comunale. In entrambi i casi sono state posizionate anche delle pedane anti trauma.

L’altalena a dondolo potrà essere usata anche dai ragazzi più grandi mentre il poligioco è formato da un castello con scivolo adatto anche per i bambini dell’asilo nido. Circa 15.000 euro la cifra spesa dall'amministrazione per l'acquisto e la posa dei due attrattive.

"Procediamo con la sistemazione dei nostri parchi giochi e delle area svago per ragazzi e famiglie - sottolinea il sindaco Daniele Baglione -. L’intento è di rendere questi spazi sempre più funzionali e piacevoli. Nei prossimi mesi arriveranno altre strutture per abbellire ulteriori aree delle città. L’invito per tutti, grandi e piccoli, è di fare un uso corretto delle strutture ludiche".