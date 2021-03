Asl Alessandria: oltre 40.500 vaccinazioni effettuate

Sono 40.502 le vaccinazioni effettuate sul territorio dell’Asl di Alessandria alla data del 28 febbraio. Lo comunica l’azienda sanitaria che fa il punto della situazione vaccini contro il Covid-19.

"Sono 40.502 le vaccinazioni effettuate dai team vaccinali dall’inizio della campagna il 30 dicembre - comunicano dell’Asl Al - Si tratta di circa 26.000 prime dosi e 14.000 seconde dosi. Nel corso della settimana passata, in cui è stata inaugurata la campagna vaccinale rivolta agli ultraottantenni, sono stati vaccinati 7.306 anziani dei 27.965 che al 27 febbraio avevano espresso la loro adesione".

E proseguono: "Insieme a quelle degli anziani, continuano le vaccinazioni di personale scolastico, sono 1.868 le prime dosi somministrate su 5.862 adesioni ricevute, e delle forze dell’ordine, con 675 somministrazioni su 1.065 adesioni. Le vaccinazioni sono state somministrate negli otto centri vaccinali Hub dei centri zona che sono attivi sette giorni su sette, e nei nove centri Spoke delle sedi periferiche che, per ora, sono operanti un giorno a settimana".

Dall’Asl sottolineano un altro aspetto: "Tutti gli utenti prenotati vengono ricontattati telefonicamente. Per gli ultraottantenni la modalità di adesione prevede che l’anziano o un suo parente contatti il medico di famiglia e manifesti la volontà di aderire alla campagna vaccinale. Il medico di famiglia accede ad un applicativo online gestito dalla Regione Piemonte che consente di registrare l’adesione ed un numero di cellulare di riferimento. L’applicativo permette al medico di segnalare la priorità, che può essere alta o normale, ed eventuali problemi legati alla mobilità dell’anziano. In seguito alla verifica della disponibilità dei vari centri vaccinali gli utenti ricevono una convocazione via sms con luogo, data e orario in cui presentarsi. A seguito dell’invio del messaggio gli operatori dell’Asl Alessandria contattano l’utente e verificano la ricezione confermando l’appuntamento. Un ulteriore sms di promemoria viene poi inviato al vaccinando il giorno prima della vaccinazione. Per il personale scolastico la modalità di adesione prevede invece l’utilizzo del sito ilpiemontetivaccina.it su cui registrarsi con cellulare e email. Anche in questo caso, in seguito alla verifica della disponibilità dei vari centri vaccinali, gli utenti ricevono una convocazione via sms con luogo, data e orario in cui presentarsi. Un ulteriore sms di promemoria viene poi inviato al vaccinando il giorno prima della vaccinazione".

Chi volesse avere altre informazioni, è attivo sette giorni su sette, dalle 8 alle 20, il numero verde regionale 800957795.