Sciopero generale dell'8 marzo: garantiti alcuni servizi

Sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati indetto per lunedì 8 marzo: il Comune di Santhià rende noto quali saranno i servizi assicurati all'interno del palazzo municipale. L'ufficio di Stato civile garantirà il raccoglimento delle registrazioni di nascita e di morte.

Per la Polizia locale sono previsti eventuali interventi in caso di trattamenti sanitari obbligatori e attività richiesta dall'autorità giudiziaria. L'ufficio tecnico manterrà il servizio attinente alla rete stradale, idrica e fognaria. L'ufficio personale e ragioneria assicurerà la prestazione solo in caso di scadenza dei termini per l'erogazione degli emolumenti retributivi e relativa liquidazione.