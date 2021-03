I positivi sono quattro, tra guarigioni certificate e nuovi contagi

Caresana, Coronavirus: sono attualmente quattro i positivi in paese. Nelle scorse settimane i casi erano arrivati a sette. Dopo l'annuncio dei giorni scorsi, da parte del sindaco Claudio Tambonino, riguardo alle prime guarigioni, erano attese ulteriori comunicazioni di tamponi negativizzati, certificati dalla piattaforma Covid. Cosa che però non si è verificata. Non solo. A questi si sono aggiunti due nuovi contagi, facendo così risalire il numero.

"Auguriamo una pronta guarigione a queste persone, precisando che sono solo caresanesi più sfortunati di noi - ribadisce il primo cittadino -. Non ne siamo ancora usciti: in attesa che il vaccino sia disponibile per tutti non dobbiamo abbassare la guardia non ci permetterà di sconfiggere il virus il prima possibile".