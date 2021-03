A Costanzana uova di Pasqua Oftal "a domicilio".

A causa dell'emergenza Covid, i volontari dell'Oftal Costanzana non potranno essere in piazza per la consueta distribuzione delle uova di Pasqua, il cui ricavato servirà a finanziare il viaggio a Lourdes ad un ammalato in stato di necessità.

Il gruppo ha dunque attivato la consegna a domicilio in paese, a fronte di un'offerta minima di 8 euro: basterà prenotarsi chiamando il numero 0161.312242 e scegliere l'uovo in versione al latte o fondente.