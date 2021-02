"Cerchiamo un promotore sociale volontario per la zona di Gattinara"

Le Acli provinciali di Vercelli stanno ricercando per la zona di Gattinara e le sedi collegate una figura di promotore sociale volontario.

"I promotori sociali volontari rappresentano la caratteristica forse più originale e distintiva del Patronato Acli e dell'intero Sistema Acli - spiega il direttivo provinciale - sono uomini e donne che mettono a disposizione gratuitamente il loro tempo per aiutare le persone ad affrontare e risolvere problemi di natura previdenziale, assistenziale, socio-sanitaria e perfino fiscale. Chiamati, fino al luglio 2002 'addetti sociali', i promotori svolgono un lavoro che tende a creare, nella trama delle azioni quotidiane, legami solidaristici, relazioni di fiducia e affidamento all’interno delle realtà territoriali. Si tratta di un impegno che sempre più chiede conoscenze e competenze specialistiche ma che non si esaurisce in esse e che considera i diritti dell’altro o in primo luogo come doveri per sé. Quella dei promotori sociali rappresenta dunque una esperienza fondamentale e costitutiva del Patronato Acli e delle Acli stesse, che non trova riscontro in altri patronati e che si caratterizza per l’appunto come forma specialissima e originale di volontariato".

Per informazioni e candidature, telefonare alle Acli Provinciali di Vercelli: 0161 250100 oppure scrivere una mail a: [email protected]