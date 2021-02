Casi in aumento: in due settimane i positivi passati da sei a 39

Santhià: ancora in aumento i casi di Covid-19 in città. Salgono, infatti, a 39 i positivi al Coronavirus, di cui due ricoverati in ospedale.

Nelle ultime settimane i contagi ad aumentare in maniera esponenziale: da 6 a 39 in due settimane. Buone notizie sul fronte degli per gli ultra ottantenni per i quali, venerdì 26 febbraio, è iniziato il piano vaccinale al presidio sanitario locale.

Gli over 80 che dovranno ricevere il vaccino anti-covid 19 sono circa 1400. Un numero considerevole che necessita di una corretta gestione. "Stiamo cercando di andare incontro alle esigenze che normalmente hanno le persone anziane, difficoltà nello stare in piedi per troppo tempo durante l'attesa, compilazione dei moduli prima dell'accesso al presidio sanitario, a volte un po’ di apprensione per il timore di sbagliare posto, di non comprendere le indicazioni e di seguire correttamente le regole dell’ufficio di igiene - spiega il sindaco Angelo Cappuccio -. Per questo motivo, in accordo con l'Asl di Vercelli, proponiamo soluzioni logistiche alternative: già la prossima settimana effettueremo alcuni sopralluoghi per verificare nuove disponibilità di locali perché il piano vaccinale possa essere organizzato nel migliore dei modi, specie quando tutta la popolazione sarà coinvolta".