I soldi del 'cappotto' non si possono usare per la messa in sicurezza

Cigliano: la scuola Ortensia Marengo ha perso il finanziamento da 140.000 euro assegnatole quattro anni fa. Il Ministero dell'Istruzione ha risposto negativamente alle richieste del Comune, che voleva utilizzare il contributo per la messa in sicurezza.

Negli ultimi mesi si è tanto discusso su questa somma che era stata concessa all'amministrazione (allora guidata da Anna Rigazio) per la posa di un cappotto termico. L'opera però non è mai stata realizzata e a luglio del 2020 è subentrato l'allarme per il rischio di cedimenti, che ha spinto il sindaco Diego Marchetti a dichiarare la scuola inagibile. A quel punto è apparso chiaro che un intervento del genere fosse inopportuno, viste le criticità esistenti. Per questo il Comune ha scritto al Ministero chiedendo un rinvio della scadenza del finanziamento (fissata per lo scorso 31 gennaio) e inoltre il cambio di destinazione per "interventi di messa in sicurezza". "La risposta è stata negativa" afferma ora Marchetti.

Sul destino di questi 140.000 euro opposizione e maggioranza sono ai ferri corti almeno dallo scorso autunno. I primi avrebbero voluto che il Comune si concentrasse subito sull'Ortensia Marengo, evitando di progettare il trasferimento temporaneo della scuola nel plesso di piazza Martiri. "Così il finanziamento sarebbe stato utilizzato entro i termini. E si sarebbero risparmiate risorse preziose" affermano i consiglieri.

Invece il primo cittadino sostiene che la richiesta del contributo era ingiustificata sin dall'inizio. "L'amministrazione Rigazio già sapeva che la scuola era pericolante - afferma Marchetti - Dunque chiedere soldi per il cappotto è stata un'idea assurda". A queste parole replica proprio il suo predecessore. "Anzitutto, dall'assegnazione del contributo alla disponibilità concreta della somma è passato parecchio tempo". Inoltre, ricorda Rigazio, a febbraio 2019 (tre mesi prima delle elezioni) i tecnici del Ministero avevano effettuato un sopralluogo per programmare l'intervento. "Si era deciso che prima si sarebbero svolti i lavori per la messa in sicurezza, riguardanti le fessurazioni e i marciapiedi. Questo è il motivo per cui il finanziamento per il cappotto è stato congelato fino al termine di ottobre 2020". Il cantiere, prosegue Rigazio, era stato ulteriormente rallentato dai vincoli sulla spesa imposti dal patto di stabilità. Vincoli che tuttavia, rincara l'ex sindaco, sono stati successivamente sciolti.