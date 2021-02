Bocciodromo convertito in polivalente, marciapiedi, peso pubblico

Alice Castello: aprono (o riaprono) cantieri al polivalente, al marciapiede di via Santhià e prossimamente anche al peso pubblico, attualmente chiuso.

E' partito il conto alla rovescia verso il 'taglio del nastro' del nuovo marciapiede lungo via Santhià verso la frazione Madonna. Pochi giorni fa il progetto è stato affidato alla ditta piemontese che si è aggiudicata l'appalto, e che ora ha due mesi di tempo per realizzare l'opera. Il Comune ha già messo in campo le risorse necessarie (circa 100.000 euro, considerato il ribasso d'asta) che permetteranno di prolungare l'attuale passaggio ciclopedonale dalla chiesa della Madonna della Misericordia fino a via dei Cacciatori. Tuttavia, per ragioni di spazio, il nuovo marciapiede sarà realizzato lungo il lato della strada opposto: a collegare i due tratti ci sarà un attraversamento pedonale. All'incirca nello stesso punto, inoltre, verrà realizzata una pensilina per la fermata dei pullman in arrivo da Santhià.

Di tutt'altro genere sono i lavori per il nuovo polivalente, che non sarà costruito da zero ma ricavato da una riconversione del bocciodromo. Il progetto è in piedi da oltre un anno, ma l'epidemia da Coronavirus sta allungando i tempi. "Ora gli interventi sono ripartiti con il rifacimento dell'impianto elettrico. E a seguire saranno sostituiti i serramenti" spiega il sindaco Luigi Bondonno. Il nuovo termine per il completamento dell'opera è fissato, come per il marciapiede di via Santhià, tra due mesi. "Incrociamo le dita per un'ipotesi di inaugurazione il 2 giugno" afferma il primo cittadino.

Entro l'inizio della bella stagione il paese potrà contare anche su un peso pubblico nuovo. "La struttura attuale è vecchia e ormai compromessa - chiarisce Bondonno - Per questo abbiamo deciso di sostituirla completamente".