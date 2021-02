A Lozzolo boom di contagi: il numero dei positivi sale a 14

Lozzolo: boom di positivi al Covid-19, in paese si arriva a quota 14. "E’ una cosa anomala per cui non sembra esserci una logica" afferma il sindaco Roberto Sella.

Un numero, piuttosto elevato rispetto alla popolazione, e che è aumentato fortemente negli ultimi giorni. "Abbiamo notato che i contagiati continuano a rimanere tali. Hanno rifatto i tamponi più volte, ma non si sono ancora negativizzati. I periodi di positività sono dunque abbastanza lunghi" aggiunge Sella.

L’amministrazione ha deciso di richiamare l’attenzione dei lozzolesi perché non abbassino la guardia. "Abbiamo visto che c'è un po' di confusione sulle indicazioni. Ecco perché abbiamo cercato di impostare una campagna di informazioni corrette per far sì che si abbia chiarezza e si limitino eventuali nuovi potenziali contagi" conclude il primo cittadino.