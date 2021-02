Un piano per conferire l'Igp al mirtillo morenico

Moncrivello: l'assessore regionale Marco Protopapa incontra gli agricoltori e l'Amministrazione. Sul tavolo progetti, criticità e un piano per conferire l'Igp al mirtillo.

E' durata un pomeriggio intero la visita dell'assessore regionale. Un tempo sufficiente per parlare del futuro di agricoltura e turismo, due temi che il paese vuole rilanciare in parallelo. "Lo abbiamo accompagnato a visitare le aziende agricole, quindi in municipio per fare il punto sulle nostre iniziative in cantiere" spiega il vicesindaco Luca Lisco.

Tra queste ultime spicca l'ottenimento della Indicazione geografica protetta per il 'mirtillo morenico'. "All'assessore abbiamo presentato una bozza di disciplinare - spiegano Lisco e Sergio Germano, presidente del Consorzio per la tutela e la valorizzazione del mirtillo - L'aggettivo 'morenico' è stato scelto non a caso, perché la certificazione riguarderà tutto il territorio circostante".

All'incontro con l'assessore Protopapa hanno partecipato anche i rappresentanti locali di Coldiretti e Cia. "Ci siamo confrontati sulle problematiche della nostra attività, tra cui i costi alti per l'irrigazione" afferma Germano. Ma una buona parte del dialogo è ruotata attorno a 'I sentieri del miele', progetto agricolo e turistico su cui il Comune è al lavoro dallo scorso autunno con la guida di Fulvio Piccinino, docente dell'Università di scienze gastronomiche di Pollenzo. Nelle prossime settimane si vedranno i primi frutti del programma. "Con l'arrivo della primavera verranno messe a dimora circa 2.000 piante ed erbe aromatiche - spiegano Lisco e Germano - Una trentina tra imprenditori agricoli e privati cittadini hanno già dato la disponibilità a utilizzare i propri terreni". Dal canto suo il Comune ha individuato alcune aiuole o spazi verdi del centro che si coloreranno presto di fiori. E sempre nell'ambito dello stesso progetto, è iniziata l'attività di mappatura dei sentieri che accoglieranno i prossimi 'turisti del miele' di Moncrivello.

"L'assessore ha apprezzato questo nostro impegno - riferiscono Lisco e Germano - E anche per questo si è reso disponibile a sostenerci, coinvolgendo i tecnici dei propri uffici".