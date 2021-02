Borgo Vercelli: il "Lupo Bianco" in visita all'asilo

Il "Lupo Bianco" Carlo Olmo ha fatto visita all'asilo “Tavallini” di Borgo Vercelli, per consegnare ai bambini il libro "Ululì e il segreto del Lupo Bianco".

Si tratta di una favola disegnata da Debora Cinquepalmi. Olmo ha dialogato con i bambini spiegando loro che le ultime due pagine erano bianche per poter dare ai bambini la possibilità di mettere un proprio pensierino o disegno. I piccoli studenti sono rimasti entusiasti della visita di Olmo, accompagnato dal sindaco Mario Demagistri, dalla dirigente scolastica Ilaria Ottino e dal dottor Giovanni Scarrone. Prima che Olmo se ne andasse, Sergio Rigolone gli ha letto e consegnato una sua poesia, intitolata "La Solidarietà", per ringraziarlo per tutto quello che ha fatto e sta facendo per tutti coloro che hanno bisogno.