Trino: sono 90 gli ultraottantenni già vaccinati

E’ partita oggi, giovedì 25 febbraio, con 90 vaccinazioni la campagna vaccinale contro il Covid-19 per gli over 80 a Trino. Le somministrazioni avvengono nella sede trinese dell’Asl Alessandria in via Ortigara.

La campagna vaccinale proseguirà la prossima settimana e per poter accedere al vaccino è necessario contattare il proprio medico di base comunicando un numero di cellulare sul quale ricevere la comunicazione di data e ora della vaccinazione.

"Ringrazio Gruppo Alpini e Carabinieri in congedo che anche questa volta si sono messi a disposizione per fornire supporto alla gente che si reca a vaccinarsi - sottolinea il sindaco Daniele Pane - Colgo l’occasione per rinnovare il mio invito a tutti quanti di vaccinarsi contro il Covid-19".