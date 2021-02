Continua a salire il numero dei contagi, ora sono 26

Santhià: ancora in aumento in città i casi di positività Covid-19. Sale, infatti, a 26 il numero dei contagiati. Di questi, due sono ricoverati in ospedale.

In tutto sono 2499 i santhiatesi che hanno effettuato almeno un tampone dall'inizio della pandemia e 18 i cittadini deceduti a causa del virus. Sono invece in quarantena due classi, una delle scuole medie e l'altra della primaria.

Accorato l'appello del sindaco Angelo Cappuccio che invita a non abbassare la guardia proprio ora, che è iniziato il piano vaccinale, e invita a rispettare le regole fondamentali come il distanziamento, l'utilizzo della mascherina, il divieto di assembramento e l'igienizzazione delle mani: "Alcuni atteggiamenti devono essere evitati. Questo almeno per evitare il sorgere di focolai o di situazioni che compromettano e condizionino tutta la cittadinanza".