Santhià: in quarantena una classe delle medie e della primaria

Coronavirus: nelle scuole del santhiatese scattano nuove quarantene. Ad Alice Castello sono rimasti a casa i bimbi dell'infanzia nati nel 2015, a Santhià invece una sezione delle elementari e una delle medie.

In quest'ultimo caso la positività è stata scoperta grazie alla campagna di controlli "Scuola sicura" finanziata dalla Regione. Nelle ultime settimane diversi ragazzi della Papa Giovanni XXIII si sono sottoposti volontariamente al tampone, e altri ne seguiranno per tutto il mese di marzo. "Ben venga il monitoraggio e la prevenzione - sottolinea il sindaco Angelo Cappuccio - I giovani risultati positivi sono asintomatici e quindi rischiavano di contagiare compagni e famigliari". Gli studenti delle due classi dovranno rimanere a casa per 15 giorni e quindi potranno rientrare a scuola. Non prima, però, di aver effettuato un tampone di controllo. La stessa misura ha riguardato di recente un'altra classe delle medie, che è tornata tra i banchi proprio oggi, mercoledì 22.

Lunedì primo marzo è previsto invece il ritorno in aula dei piccoli dell'infanzia di Alice Castello. Qui la quarantena non ha impedito al virus di diffondersi all'interno delle famiglie. "Negli ultimi giorni i casi in paese sono saliti a 13. Metà di questi sono appunto parenti dei bambini - afferma il sindaco Luigi Bondonno - Tuttavia nessun contagiato si trova in condizioni gravi".