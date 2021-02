L'attività amatoriale riparte dalla mostra-scambio 'Ruggine'

Santhià: al via domenica 28 febbraio la stagione 2021 della mostra scambio Ruggine, che ospita espositori di oggettistica vintage, bici, auto, moto e ricambi. "Malgrado l'incertezza del periodo, vogliamo dare un segno di rinascita anche delle attività amatoriali - spiegano dallo staff - Come ogni anno saremo in piazza Aldo Moro. Abbiamo già stilato un calendario, con dieci appuntamenti, programmati fino a novembre. Ma le date saranno suscettibili di annullamento in caso di lockdown, passaggio a 'zona arancione' o 'rossa' oppure in caso di diverse disposizioni da parte delle autorità. Invitiamo pertanto espositori e visitatori a tenersi aggiornati sui canali social o via sms".

Queste le altre date della manifestazione: 28 marzo, 25 aprile, 23 maggio, 27 giugno, 25 luglio, 22 agosto, 26 settembre, 24 ottobre e 28 novembre. Concludono dallo staff: "Ricordiamo che le disposizioni di legge per la salvaguardia della salute, prevedono l'uso della mascherina per tutti, il divieto di assembramento e l'igienizzazione frequente delle mani. In caso di brutto tempo la manifestazione potrà subire annullamenti o cambiamenti di programma". L'ingresso è libero per il pubblico a partire dalle 8. Gli espositori avranno invece accesso alla piazza a partire dalle 6,30 fino alle 8.