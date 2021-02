In aumento i contagi a Crescentino, giovani a rischio

A Crescentino crescono i contagi tra i giovani? Pare siano parecchi i ragazzi risultati positivi al tampone anche se i dati pervenuti finora non sono preoccupanti, come dice il sindaco Vittorio Ferrero: «Siamo passati da 15 positivi ai 22 di martedì, un incremento che non allarma anche se riferito ai tamponi eseguiti sabato o domenica. Vedremo questa sera se c’è stato un aumento».

Intanto un bar del centro e un ristorante hanno chiuso provvedendo a effettuare la sanificazione dei locali, in attesa che il personale esegua il tampone molecolare, nel rispetto delle regole, al fine di contenere la diffusione dei contagi.

Continuano le vaccinazioni degli over 80 e del personale scolastico al Salone polivalente; Ferrero spiega: «Tra oggi e sabato saranno vaccinate 240 persone, per la prossima settimana siamo in attesa delle disposizioni dell’Asl. Sono stati collocati nei punti strategici della città i cartelli segnaletici per indicare il Centro vaccinazioni dove i volontari di Croce rossa, Protezione civile e Cmt stanno svolgendo un ottimo lavoro di supporto. "Senza fili senza confini" ha creato il collegato wi-fi per i computer dell’Asl, è una campagna nuova e ci stiamo attrezzando per gestirla al meglio».