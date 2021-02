Da Roma 16 milioni di euro contro il rischio idrogeologico

Vercellese, Valsesia: da Roma 16 milioni di euro per la messa in sicurezza del territorio. I contributi per i Comuni dell’area vercellese, finalizzati a investimenti per le aree a rischio idrogeologico: sono previsti dal Decreto del Ministero dell’Interno (Dipartimento per gli Affari Territoriali) emanato il 23 febbraio 2021.

La ripartizione dei fondi prevede 2.500.000 euro a Varallo Sesia, 2.450.000 euro a Trino, 1.000.000 a Vocca, Rimella e Collobiano, 970.000 euro ad Asigliano, 880.000 euro a Balmuccia, 850.000 euro ad Alto Sermenza, 800.000 euro a Scopello, 700.000 euro a Formigliana, 590.000 euro a Casanova Elvo, 580.000 euro a Rossa e Olcenengo, 500.000 euro a Borgosesia, 400.000 euro a Campertogno, Rassa e Rovasenda, 360.000 euro a Desana, 180.000 euro a Serravalle, 165.000 euro a Ronsecco, 126.000 euro a Villarboit, 97.000 euro a Fobello.

I Comuni avranno 10 giorni di tempo per confermare l’interesse, dopodiché i fondi verranno erogati in tre tranche: il 20% entro il 28 febbraio, il successivo 60% previa verifica dell’avvenuto affidamento dei lavori ed infine l’ultimo 20% previa trasmissione al Ministero dell’Interno del certificato di collaudo rilasciato dal direttore lavori.

"A questo punto è importante essere rapidi nelle procedure di assegnazione degli appalti - aggiunge l’onorevole Paolo Tiramani - i tempi sono chiaramente indicati dal Ministero, e sono compresi tra i 6 mesi per lavori fino a 100.000 euro a 15 mesi per le opere fino a 2.500.000 euro: questo vuol dire che nel nostro territorio, dove i finanziamenti sono compresi tra questi due valori, al massimo tra poco più di un anno dovremo vedere i cantieri avviati. C’è ancora possibilità di avere altri fondi, nel 2022, per lo scorrimento delle graduatorie delle opere ammissibili: terrò sotto stretto controllo anche questa ulteriore opportunità".