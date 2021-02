Caresana: certificate due guarigioni, restano cinque i casi

Caresana, Covid-19: si registrano le prime due guarigioni. Una quindicina di giorni fa circa, dopo due mesi a contagi zero, la comunità è tornata a fare i conti con il virus. Nel giro di pochi giorni i casi sono arrivati a quota sette. Oggi, mercoledì 24 febbraio, è il sindaco Claudio Tambornino, ad aggiornare sulla situazione attuale. "Oggi abbiamo i primi 2 guariti, certificati dalla piattaforma Covid - spiega - Attendiamo fiduciosi che anche gli altri 5 vengano dichiarati tali il più presto possibile. Auguriamo una pronta guarigione a queste persone, precisando che sono solo caresanesi più sfortunati di noi. Non ne siamo ancora usciti: in attesa che il vaccino sia disponibile per tutti non dobbiamo abbassare la guardia non ci permetterà di sconfiggere il virus il prima possibile".

Nessuno dei contagiati risulta ricoverato in ospedale. Pare addirittura che un paio non presentino sintomi particolari. Sono intanto iniziate le vaccinazioni per gli over 80.