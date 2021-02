Anziani del paese indirizzati nella rsa per la somministrazione

Cigliano: la Regione manda per sbaglio gli ultraottantenni a vaccinarsi nella casa di riposo. Il messaggio è stato corretto nel giro di qualche ora, tuttavia non è mancato qualche disagio.

La campagna vaccinale in paese non è iniziata propriamente con il piede giusto. La casa della salute dell'Asl in vicolo Garavoglia, uno dei centri di somministrazione individuati in Piemonte, è stata "scambiata" con un luogo senza dubbio meno appropriato: la casa di riposo in vicolo Corbetta. "Colpa della Regione, che ha recapitato un messaggio errato agli interessati" spiega il sindaco Diego Marchetti. La comunicazione è arrivata circa 3 giorni prima dell'appuntamento. Nelle ore seguenti si è quindi provveduto a diffondere una rettifica, anche tramite i siti istituzionali di Cigliano e dei paesi limitrofi che per le vaccinazioni fanno riferimento alla stessa Casa della salute.

Il motivo dell'errore non è chiaro. Forse si tratta di una confusione dettata dal fatto che, tempo fa, accanto al centro dell'Asl sorgeva una casa di riposo. Quel che è certo, però, è che non tutti gli anziani sono venuti al corrente del contrordine, tanto che qualcuno si è presentato davanti alla rsa. Tra l'altro, a rendere ancora più paradossale la circostanza, va sottolineato che nel primo messaggio era sbagliato persino l'indirizzo della casa di riposo: anziché vicolo Corbetta è stato scritto "vicolo Corbelletta".

"Così davanti alla Casa della salute si è formata una lunga coda di persone, delle quali alcune su sedia a rotelle. C'è chi ha dovuto aspettare dalle 9 alle 14 per vaccinarsi" afferma il primo cittadino, che a proposito di questi disguidi ha ricevuto diverse lamentele. "Non ho potuto far altro che inoltrarle ai responsabili" sottolinea Marchetti.

Ora il prossimo appuntamento per le vaccinazioni è previsto per lunedì primo marzo. "Speriamo che stavolta vada tutto bene" commenta laconico il sindaco.