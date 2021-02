Santhià, in cinque giorni un'impennata di contagi

Santhià: sale in modo preoccupante il numero di positivi al Coronavirus. Nella giornata di lunedì 22 febbraio si attestavano a 17. Purtroppo solo cinque giorni prima i casi di contagio erano 6. Accorato l'appello del sindaco Angelo Cappuccio che invita a non abbassare la guardia proprio ora, che è iniziato il piano vaccinale, e invita a rispettare le regole fondamentali come il distanziamento, l'utilizzo della mascherina, il divieto di assembramento e l'igienizzazione delle mani.

"Dobbiamo stare attenti tutti - sottolinea Cappuccio -. In caso di focolaio in città, i protocolli attuali prevedono che si entri in 'zona rossa', una disposizione che riguarderebbe tutta la popolazione, con spostamenti limitati, chiusura di tutte le attività economiche, fatte salve quelle di prima necessità. Alcuni atteggiamenti possono essere evitati e il rispetto delle regole e le indicazioni che ci sono state date devono essere rispettate sempre e nel migliore dei modi. Questo almeno per evitare focolai o situazioni che compromettano e condizionino tutta la cittadinanza. I positivi a Santhià sono passati da 6 a 17 in cinque giorni, altri probabilmente arriveranno. Essere in 'zona gialla' ci concede possibilità ulteriori di spostamento o di iniziative, di maggiori frequentazioni precluse invece quando si ricade in 'zona arancione' o 'rossa', ma ci pone nelle condizioni purtroppo di essere più esposti al contagio".